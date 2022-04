Bolsonaro: mais 1.000 aprovados na PRF e PF serão convocados

O presidente Bolsonaro explicou que não vai conceder indiscriminadamente nomeações extras. "Eu tenho um limite" (foto: Reprodução / TV Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (12/4) que mais 1.000 aprovados nos concursos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF) serão convocados. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo completou que a medida já está acertada.