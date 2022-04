Ao vivo: Alesp vota cassação de Arthur do Val, o 'Mamãe Falei'

AM

Deputado estadual, Arthur do Val (foto: ALESP/DIVULGAÇÃO) Os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) começaram, no início da tarde de hoje, terça-feira (12/4), a votar a cassação do deputado estadual Arthur do Val (UB), conhecido como “Mamãe Falei”.

O pedido foi feito após a divulgação de mensagens do parlamentar na qual ele é machista e misógino e fazia comentários considerados sexistas sobre as refugiadas ucranianas.





Confira ao vivo a votação:









Para que perder o mandato, é necessário que a maioria simples do Conselho, composto por 10 deputados, concorde com o parecer antes de o plenário da Casa decidir sobre a perda do cargo.





Em caso de empate, a presidente do Conselho de Ética, Maria Lúcia Amary (PSDB), desempata.





Em seguida, caso a decisão seja pela cassação, a Mesa Diretora da Alesp deverá aprovar o processo para que ele siga tramitando. Depois disso, a aplicação da punição deve ser votada pelo plenário da Assembleia.





No plenário, é necessário que haja maioria simples, de 48 deputados, para que as penalidades mais graves entrem em vigor.