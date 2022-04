Relator pede cassação de Arthur do Val no Conselho de Ética da Alesp

O relatório será lido e analisado por outros oito membros do colegiado em sessão na próxima terça-feira (12), a partir das 14h.





“Os fatos havidos contrapõem-se de maneira contundente com as definições de decoro parlamentar colacionados. (...) Estando evidenciada a gravidade das condutas do representado, flagrantemente atentatórias ao decoro parlamentar, conclui-se este parecer com a proposta de que seja aplicada ao deputado Arthur Moledo do Val a medida disciplinar de perda do mandato”, disse Olim.



Arthur do Val está sendo investigado após a divulgação de um audio polêmico com mensagens consideradas machistas e misóginas sobre mulheres ucranianas refugiadas.