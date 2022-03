Podemos desfilia Arthur do Val, o 'Mamãe Falei', após falas sexistas

Arthur do Val, 'Mamãe Falei' (foto: Redes Sociais/Reprodução) O Podemos informou, nesta terça-feira (8/3), que aceitou o pedido do deputado estadual por São Paulo Arthur do Val, conhecido como “Mamãe Falei”, e desfiliou o parlamentar do partido.

“No dia da mulher (08 de março), Podemos recebe e acata desfiliação do deputado estadual Arthur do Val (SP), diante da abertura do processo disciplinar que poderia resultar em expulsão do parlamentar”, declarou a direção nacional do partido.

Do Val anunciou que também sairá do Movimento Brasil Livre (MBL).

“Então eu tomei a decisão de me afastar de tudo um pouco, me afastar do MBL. Eu vou sair. Eu sei como tá, eles estão me ligando. E não, eu vou me afastar. Eu estou atrapalhando, eu vou sair”, disse o deputado.

A decisão acontece após áudios sexistas feitos pelo deputado terem sido divulgados na internet. No caso, ele afirmou que “ucranianas são fáceis porque são pobres”.

As mensagens machistas foram enviadas por Do Val a integrantes do MBL e circularam nas redes sociais na última sexta-feira (4/3). O deputado confirmou a autoria dos áudios depois do vazamento, pediu desculpas e disse que o que falou foi um erro.

O deputado ainda abandonou a pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo.