Senado adia análise de convocação de Arthur do Val para explicar áudio

Arthur do Val, conhecido como 'Mamãe Falei' (foto: Redes Sociasi/Reprodução) A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado adiou, nesta segunda-feira (7/3), a votação de pedido para convocar o deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), conhecido como “Mamãe Falei”.

O deputado teria que prestar esclarecimentos sobre declarações machistas e misóginas que deu sobre mulheres ucranianas.

A sessão da comissão foi aberta e encerrada na tarde de hoje sem que nenhum tema fosse apreciado por falta de quórum. Dos 38 senadores que compõem o colegiado, só 8 registraram presença.









As mensagens machistas e misóginas enviadas por Do Val a integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) circularam nas redes sociais na última sexta-feira (4/3). O deputado confirmou a autoria dos áudios depois do vazamento, pediu desculpas e disse que o que falou foi um erro.



“Foi errado o que eu falei, não é isso o que eu penso, o que eu falei foi um erro num momento de empolgação, e pronto”, disse em entrevista coletiva no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, ao chegar da Ucrânia.



O deputado ainda abandonou a pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo.