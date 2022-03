Bolsonaro sobre fala de 'Mamãe Falei': 'Asquerosa, nem merece comentário'

Presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre a fala do deputado quando estava voltando ao Palácio da Alvorada (foto: Carolina Antunes / Divulgação)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) avaliou os áudios machistas do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), seu ex-aliado, que disse que as ucranianas são "fáceis, porque são pobres". Após chegar ao Palácio da Alvorada, neste domingo (06/03), o presidente classificou as falas como ‘asquerosas’.

“É tão asquerosa que nem merece comentário”, disse Bolsonaro.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (União-SP), filho do presidente, usou o Twitter para comentar o caso e ironizou a situação, dando parabéns aos eleitores do ex-pré-candidato ao governo de São Paulo.

Este é o "deputado" que disse que Bolsonaro queimou o filme dos brasileiros no exterior.



O infantil está na mídia do grupo de Visegrado (Polônia, Hungria, Rep. Tcheca e Eslováquia) como BRASILEIRO que foi fazer turismo sexual na guerra.



Parabéns a quem o SEGUE e VOTOU (ironia) https://t.co/9iOPjAhXQB %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) March 6, 2022

Arthur do Val sofreu fortes críticas após falar em áudio vazado que que as mulheres ucranianas "são fáceis, porque são pobres". Em entrevista coletiva, Arthur disse que que as falas se deram em um momento de empolgação.

"Foi errado o que eu falei, não é isso o que eu penso, o que eu falei foi um erro num momento de empolgação, e pronto", afirmou.

O deputado estadual era pré-candidato ao governo de São Paulo e usou as redes sociais para informar que desistiu da candidatura.