Senado: pré-candidato, Julvan Lacerda quer empoderar municípios

Julvan Lacerda, da AMM, quer chegar ao Congresso Nacional em 2023 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 8/3/22)

PT quer Reginaldo; PSD aposta em Silveira

O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda, é pré-candidato ao Senado Federal. Filiado ao MDB, ele tem convite do Avante para mudar de partido e emplacar a campanha, mas ainda não se decidiu sobre a mudança . Nesta terça-feira (8/3), o ex-prefeito de Moema, no Centro-Oeste mineiro, afirmou que os termos da eventual participação na corrida às urnas serão definidos mais à frente, quando os partidos organizarem suas convenções.A revelação foi feita durante a décima edição dou Congresso de Vereadores da AMM, no Expominas, em Belo Horizonte. Segundo Julvan, a eventual candidatura ao Senado terá como mote a bandeira municipalista. A ideia é tentar aumentar o volume de recursos repassados às prefeituras para a resolução das demandas locais."É desejo meu estar lá [no Senado] para levantar a bandeira do municipalismo e corrigir a distorção que existe no pacto federativo. Nosso dinheiro é concentrado lá [na esfera federal de poder] e, muitas vezes, se perde nos ralos da corrupção e da burocracia. O que chega efetivamente ao cidadão é muito pouco diante do tanto que paga de imposto. Por isso, estou querendo ir para lá", disse.Julvan afirmou que, além da sondagem do Avante, foi convidado a permanecer nas fileiras emedebistas. Ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), o dirigente afirmou que eventual mudança partidária será discutida no tempo oportuno.Segundo apurou o, o convite do Avante a Julvan permanece de pé. Apesar disso, internamente, a ideia esfriou – e o partido estuda alternativas."Temos um projeto, dos prefeitos, para poder ter representação no Congresso Nacional, preferencialmente no Senado, para defender essa bandeira com ainda mais afinco. O senador Rodrigo já chegou lá, é o presidente e uma porta aberta para nós, mas queremos uma voz evidentemente do municipalismo. Existe essa pré-candidatura, mas ela será definida no momento oportuno das convenções", explicou o presidente da AMM.Na mais recente sondagem eleitoral divulgada pelo EM sobre o Senado, feita pelo Instituto F5 Atualiza Dados, Julvan Lacerda aparece na sexta colocação, com 2,4% das intenções de voto.Nas articulações para o Senado, o deputado federal Reginaldo Lopes surge como favorito para representar o PT e, possivelmente, a coalizão à esquerda que pode ter PCdoB, PV e PSB. Líder dos petistas na Câmara, ele está tecnicamente empatado com o deputado estadual Cleitinho Azevedo (Cidadania) na ponta da disputa pela Câmara Alta do Congresso.No PSD, há o nome do recém-empossado parlamentar Alexandre Silveira . Ele foi conduzido ao cargo para substituir Antonio Anastasia, agora ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).