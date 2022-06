Kalil para Lula: 'Meu voto será dado com quatro anos de atraso'

Anunciada em 19 de maio deste ano, a aliança de Lula e Kalil vem movimentando o cenário político mineiro (foto: RICARDO STUCKERT/Divulgação)



Depois de receber elogios do ex-presidente e pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD) disse que votará no petista com “quatro anos de atraso”.





"Olha, eu conheci o Kalil uma vez num jantar, quando o (Fernando) Pimentel era governador do estado de Minas Gerais, e eu já conhecia o Kalil do sucesso do Atlético Mineiro, da grande gestão que ele fez no Atlético Mineiro, e depois eu tive o prazer de conhecer o Kalil já como prefeito", iniciou Lula, em entrevista à Rádio Vitoriosa, de Uberlândia, cidade da Região do Triângulo Mineiro.





"Na conversa com o Kalil, eu senti um homem da mais alta competência profissional, um homem disposto a fazer as coisas corretamente, um homem cheio de vontade de trabalhar, cheio de vontade de mudar. E foi interessante, porque eu pouco conhecia ele e ele disse para, isso acho que era por volta de 2017, 2016, ele disse para mim: 'Olha, eu queria lhe falar que se o senhor for candidato a presidente, eu vou votar no senhor'. Ou seja, ele nem me conhecia direito", completou.





Em resposta, Kalil usou as redes sociais para retribuir as afirmações de Lula. “Presidente, obrigado. Meu voto será dado com quatro anos de atraso. O senhor governará o Brasil com o coração de sempre. Viva a esperança.”

Presidente, obrigado. Meu voto será dado com quatro anos de atraso. O senhor governará o Brasil com o coração de sempre. Viva a esperança. https://t.co/k8TId9Auuz %u2014 Alexandre Kalil (@alexandrekalil) June 14, 2022



Aliança Lula-Kalil