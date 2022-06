Kalil ganha mais tempo de TV com apoio do União Brasil

Acordo com Kalil foi fechado numa reunião que teve a presença do presidente nacional do União, Luciano Bivar (foto: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados - 19/6/19)





Pré-candidato ao governo mineiro, Alexandre Kalil (PSD) terá o apoio do União Brasil. A decisão foi tomada ontem pela direção nacional da legenda, fruto da fusão entre DEM e PSL. Kalil esteve em Brasília (DF), onde se reuniu para tratar do tema com o deputado federal Luciano Bivar (PE), presidente nacional do União e pré-candidato ao Palácio do Planalto. O vice-presidente da agremiação, Antônio de Rueda, também participou do encontro. A nova aliança, se ratificada entre julho e agosto, quando vão acontecer as convenções partidárias, garantirá a Kalil o tempo de televisão e rádio da sigla com a maior fatia na divisão dos preciosos minutos de propaganda eleitoral. Apesar do anúncio feito pela equipe de Kalil, dirigentes da agremiação de Bivar em Minas garantem que os rumos ainda não estão definidos.





Quem também está a reboque das decisões tomadas na capital federal é o senador Carlos Viana (PL). Vice-líder do governo de Jair Bolsonaro (PL) no Parlamento, ele quer ser o palanque do presidente da República em Minas Gerais. Apesar dos acenos de Bolsonaro a Romeu Zema (Novo), Viana garantiu ontem, em entrevista ao Estado de Minas, que só deixa a disputa pelo Palácio Tiradentes se receber ordem do tipo vinda do presidente e de Valdemar da Costa Neto, líder nacional do PL (Leia mais nesta página).





O apoio do União a Alexandre Kalil aumenta para seis o número de legendas que pretendem caminhar com a chapa do PSD. Isso porque a federação à esquerda composta por PT, PV e PCdoB – acompanhando a diretriz de Luiz Inácio Lula da Silva – e a Rede Sustentabilidade já anunciaram que estarão na coalizão liderada pelo ex-prefeito de BH.





Os representantes do União em Minas têm certa proximidade com o governador Romeu Zema (Novo) e chegaram a negociar o apoio à sua reeleição. O deputado federal Bilac Pinto, oriundo do DEM, esteve cotado para ser o vice-candidato na chapa de Zema. Na semana passada, o chefe do Executivo estadual confirmou ao EM que o parlamentar estava na lista de possíveis vices – neste momento, um dos nomes com mais força é o do deputado Marcelo Aro (PP).



No grupo de Kalil, por sua vez, os titulares já estão definidos. O vice-candidato ao governo será o deputado estadual petista André Quintão, líder da oposição a Zema na Assembleia Legislativa, enquanto Alexandre Silveira (PSD) concorrerá ao Senado. As duas suplências de Silveira, no entanto, estão indefinidas. Nas últimas semanas e, também ontem, interlocutores apontaram ao EM a possibilidade de tentar atrair o União Brasil com uma das vagas. Apesar disso, a reunião que sacramentou o apoio aos pessedistas, conduzida apenas pela cúpula nacional do União, não passou pelo assunto. Portanto, a tendência é que o martelo seja batido mais à frente.





O presidente do União em Minas é o deputado federal Marcelo Freitas, vindo do PSL. Há cinco dias, o parlamentar participou de evento com Zema em Montes Claros, no Norte do estado, e disse "não ter dúvidas" de que a sigla trabalharia pela reeleição. Ontem, ele deu a entender que, mesmo com o anúncio nacional do apoio a Kalil, ainda há arestas a serem aparadas. "Nossa decisão final será tomada no momento certo, antes das convenções, tendo como premissas essenciais a integridade partidária e o desempenho político e eleitoral do partido em nosso estado", disse.





O deputado Bilac Pinto, secretário-geral do partido em Minas, vai se reunir com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para avaliar os impactos da decisão nacional de se unir a Kalil. "Precisamos dialogar. Estamos buscando a melhor alternativa para o União Brasil", afirmou. Bilac ressaltou que o aval a Kalil foi dado pela Executiva nacional da sigla. Além das conversas com Zema, a direção local do União chegou a abrir conversas com Marcus Pestana, pré-candidato do PSDB ao governo. Há, ainda, diálogos com legendas como o Patriota. "As coisas de Minas vão se resolver em Minas, dialogando, conversando para o que for melhor para os mineiros", afirmou Bilac Pinto.