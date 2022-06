Kalil terá apoio do União Brasil na disputa pelo governo de Minas Gerais

Kalil (foto) ampliou leque de alianças para a eleição deste ano (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 23/5/22)

Pré-candidato ao governo mineiro,(PSD) acertou, nesta segunda-feira (13/6), aliança com o. O acordo foi firmado em Brasília (DF), após reunião com o deputado federal Luciano Bivar, presidente da sigla e pré-candidato ao Palácio do Planalto.



Agora, Kalil passa a ter apoios oficiais de cinco partidos além do PSD. Isso porque PT, PCdoB, PV e Rede já haviam anunciado a intenção de caminhar com o ex-prefeito de Belo Horizonte.



O União chegou a estar no arco de partidos próximos ao governador Romeu Zema (Novo). O deputado federal Bilac Pinto, inclusive, esteve entre os cotados para ser o vice do pré-candidato à reeleição. Na semana passada, em entrevista ao Estado de Minas, Zema chegou a confirmar que Bilac tinha o nome analisado para compor sua chapa.





União Brasil

Os titulares do grupo de Kalil já estão definidos. O vice-candidato ao governo será o deputado estadual petista André Quintão, enquanto Alexandre Silveira (PSD) concorrerá ao Senado.As duas suplências de Silveira, aliás, estão indefinidas. Nas últimas semanas e, também, hoje, interlocutores apontaram aoa possibilidade de tentar atrair o União Brasil com uma das vagas de suplente.O União Brasil foi homolgado em fevereiro. O partido é resultante da fusão entre DEM e PSL. O vice-presidente da agremiação, Antonio de Rueda, também participou da conversa de hoje com Kalil.

Em Minas, o União Brasil é liderado por Bilac Pinto e pelo também deputado federal Marcelo Freitas. Bilac vai viajar à capital federal para se reunir com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para avaliar o impacto da união entre as siglas. "Precisamos dialogar. Estamos buscando a melhor alternativa para o União Brasil", disse.

Reunião em BH aproximou partidos



Luciano Bivar, líder do União Brasil, esteve em BH no início deste mês. Ele participou de uma reunião com prefeitos em uma famosa churrascaria da cidade. O encontro foi organziado pelo deputado federal Rodrigo de Castro, que deixou o PSDB para se juntar ao União neste ano. Lá, houve falas em apoio à reeleição de Alexandre Silveira.



O encontro, segundo apurou a reportagem, serviu para avançar na busca do PSD pelo apoio do União a Kalil e Silveira.

Partidos negociam coalizões

Kalil se prepara para ato com Lul

Do lado de Zema também há conversas com outras legendas. O PP, por exemplo, é dado como certo no cordão do governador - há chances de a sigla indicar o deputado federal Marcelo Aro para a vaga de vice.Agir, Podemos, Avante e Solidariedade também têm tratativas para compor o bloco.Outro pré-candidato, o senador Carlos Viana (PL) trabalha para ser o palanque do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Minas . O Republicanos, da base aliada ao governo federal, deve seguir com o parlamentar.

A semana de Alexandre Kalil prevê mais compromissos políticos. Na quarta (15), ele estará em Uberlândia, no Triângulo, ao lado do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Será o primeiro ato público com a presença de ambos desde que a aliança foi oficializada.