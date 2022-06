Zema diz que deputados estão em pauta para ocupar posto de vice

A chapa do governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) para a disputa das eleições gerais de 2022 está indefinida, mas as conversas estão em curso. É o que o próprio governante afirmou nesta segunda-feira (6/6), ao admitir que o Novo pode selar aliança com PP e União Brasil para o pleito e, a partir de uma dessas legendas, o nome a vice surgir.

Zema foi questionado sobre as chances de ter Bilac Pinto (União-MG) ou Marcelo Aro (PP-MG), deputados federais, como vice e admitiu as possibilidades. No meio político há, inclusive, conversas para que o União Brasil componha a chapa de Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao governo de Minas este ano, assim como o atual governador.





"Então, sou favorável às alianças, neste momento as tratativas estão em andamento com diversos partidos, considerando esses nomes que você menciona, e em breve eu vou ter a satisfação de estar te dando esses nomes, está certo? Hoje, infelizmente, eu não tenho, gostaria muito. E sou favorável à aliança com outros partidos, porque isso vai demonstrar que o partido Novo está efetivamente fazendo a política que nós conhecemos, trazendo mais pessoas, mais grupos para o seu time", complementou. Até então, Agir, Podemos e Avante são partidos confirmados como aliados de Zema na disput a.









Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol) e Saraiva Felipe (PSB) também se colocam como pré-candidatos na disputa. As eleições acontecem em 2 de outubro. Se necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.