Lula-Kalil: suspeito de ataque com drone em evento é preso pela segunda vez

O evento da pré-campanha de Lula e Kalil foi realizado em 15 de junho, em Uberlândia (foto: Leandro Couri/EM/D.A press)





Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp), o homem está no presídio Uberlândia I. A informação foi divulgada nesta terça-feira (5/7).



O Ministério Público Federal (MPF) pediu a prisão após identificar aquisição irregular de armas de fogo pelo agropecuarista. O órgão confirmou que solicitou a prisão, mas afirmou que “não pode fornecer informações a respeito, porque o caso ainda está sob sigilo".





O suspeito foi alvo de uma ação do MPF e de outras forças de segurança na manhã da última sexta-feira (1º), quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão em pelo menos 5 endereços atribuídos a ele.





Em depoimento à polícia, Rodrigo disse ser o dono do drone que soltou líquido de odor forte sobre as pessoas.









Ataque





agropecuarista e mais duas pessoas foram presos em flagrante após usar um drone para jogar um produto químico no público que participava do evento de lançamento da chapa Lula-Kalil, em Uberlândia. O evento foi realizado em 15 de junho. Além de Parreira foram presos Charles Wender Oliveira Souza e Daniel Rodrigues de Oliveira.





Devido ao mau cheiro, apoiadores que estavam presentes chegaram a acreditar que se tratava de fezes e urina.





Os três suspeitos foram liberados após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). A Polícia Militar apreendeu o drone.













O agropecuarista Rodrigo Luiz Parreira, acusado de ser um dos autores do ataque com drone durante evento do pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do pré-candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD), em Uberlândia, foi preso no sábado (2/7).