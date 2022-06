Lula e Kalil: PT pede à ALMG audiência sobre ataque de drone durante evento

AM

Lula estava em Uberlândia, no último dia 15, para o lançamento da candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) para o governo mineiro (foto: LEANDRO COURI/EM/DA PRESS) O presidente do PT em Minas Gerais e deputado estadual Cristiano Silveira pediu, nesta segunda-feira (20/6), a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para discutir ação de homens que jogaram substâncias malcheirosas sobre militantes que aguardavam evento com Luiz Inácio Lula da Silva (PT).









No dia, um drone jogou substâncias nas pessoas que esperavam pelo ex-presidente e pelo ex-prefeito. Durante a confusão, militantes disseram que se tratava de fezes e urina, mas a Polícia Militar confirmou que o produto jogado era, na verdade, utilizado em lavouras.





No Twitter, Cristiano se pronunciou sobre o pedido. “Não passarão! Protocolei na ALMG um requerimento pedindo a realização de audiência pública para debater a ação de violência política ocorrida no encontro de Lula e Kalil, em Uberlândia, no último dia 15”, escreveu.





Também convocamos o Delegado responsável pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia para prestar esclarecimentos sobre a apuração dos fatos.



Os responsáveis precisam ser punidos! %u2014 Cristiano Silveira (@cristianominas) June 20, 2022





Segundo o presidente do PT mineiro, também foi convocado o Delegado responsável pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia para prestar esclarecimentos sobre a apuração dos fatos. “Os responsáveis precisam ser punidos”, afirmou.





Ataque de drone





Alexandre Kalil criticou duramente os responsáveis por atirar substâncias malcheirosas em militantes que aguardavam o evento dele com Lula.









LEIA TAMBÉM: Kalil sobre ataque a drone: 'mandaram o que gostam, cocô e xixi'



"Minas Gerais não recebe ninguém dessa maneira. Isso, aqui, é muito novo. Sabemos receber com bom café e pão de queijo. Eles mandaram o que gostam: cocô e xixi", disse. "Fiquem com outdoors, cocô e xixi. Vamos entregar o voto ao presidente Lula", rebateu o ex-prefeito de Belo Horizonte.

O ex-presidente chamou de “canalha” o responsável pelo ataque. “Um canalha que coloca drone para jogar sujeira em cima de homens, mulheres e crianças não é um ser humano normal”, declarou.





“O que vimos aqui não pode ser de um ser humano normal. Nunca fiz um inimigo no país. A prova disso é que Alckmin foi meu adversário em 2006; em 2022, será meu vice. Ele é um democrata”, declarou o petista.





Na sequência, Lula disse que “esse cidadão não é da turma do Tiradentes, mas do Silvério dos Reis”. “Não é da turma do Tancredo, mas dos que deram o golpe em 1964. Um cidadão desses não merece o nosso respeito. Não vamos tratá-los como nos tratam, pois somos civilizados”, concluiu.