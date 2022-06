Lula e Kalil: advogado defenderá atingidos por drone em Uberlândia

Advogado e coordenador do Movimento Advogue pela Democracia, José Carlos Muniz postou hoje (17/6) em seu Twitter, que atuará gratuitamente em favor de pessoas atingidas por veneno, durante comício na quarta-feira (15) do ex-presidente Lula e do ex-prefeito de BH Alexandre Kalil, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.Pelo forte cheiro, em um primeiro momento, os presentes e a polícia pensaram tratar-se de fezes e urina.



Militantes estavam reunidos no estacionamento do Centro Universitário do Triângulo (Unitri) à espera de evento. Segundo a PM, três pessoas foram detidas, e o drone, apreendido. Com os detidos foram encontradas diversas mensagens trocadas por celular, orientando a operação do aparelho e afirmando que "havia dois litros de substância venenosa" nos compartimentos.



Repercussão



Na rede social do advogado, até o início da tarde desta sexta-feira (17), havia mais de 5.600 replicadas, 429 comentários e 48 mil curtidas. Grande parte aplaudia a inciativa do advogado. A maioria dos comentários era favorável à iniciativa:



"Ótima iniciativa amigo; não podemos normalizar esse ato cruel; quem fez isso deve ser responsabilizado"





"Parabéns pela iniciativa, eles optam pela barbárie e o caos confiando na impunidade e no medo. Precisamos continuar e não calar"





"Tem que processar como terrorismo"





"Eu acho que as fake news deveriam ser tratadas assim também. Cada cidadão que se sentir lesado deveria ter o direito de cobrar de quem enviou responsabilidade pelo ato"





"Fazer sentir no bolso ou, em último caso, privação de liberdade; vão fazer com que esses canalhas sintam o peso dos seus crimes. Infelizmente, eles contam com a morosidade da Justiça para que, de fato, eles paguem pelos seus delitos."