Lula e Kalil: PT denuncia autores de ataque por drone por lesão corporal

Procurador-geral Jarbas Soares Júnior e o deputado Reginaldo Lopes durante a entrega da representação (foto: Redes Sociais/Reprodução) O deputado federal Reginaldo Lopes (PT), coordenador da campanha do es-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Minas, entregou ao procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, nesta segunda-feira (20/6), uma representação criminal relativa à ação de homens que jogaram substâncias malcheirosas em militantes que aguardavam o evento com Lula e o ex-prefeito de BH, Alexandre kalil (PSD).

“É fundamental a ampla apuração dos graves fatos, tendo em vista que o Ministério Público é defensor do regime democrático e do direito fundamental à liberdade de expressão e de reunião”, disse Soares Júnior nas redes sociais.



A representação denuncia os autores pelo ataque por lesão corporal.







No dia, um drone jogou um produto nas pessoas que esperavam pelo ex-presidente e pelo ex-prefeito. Durante a confusão, militantes disseram que se tratava de fezes e urina, mas a Polícia Militar confirmou que o produto jogado era, na verdade, utilizado em lavouras.



Para Jarbas Soares Júnior, é necessário a devida apuração dos fatos, com a realização de prova pericial no drone e no produto pulverizado lançado sobre as pessoas.



"Assim será possível constatar a ocorrência ou não do crime de perigo para a vida ou saúde de outrem previsto no art. 132 do Código Penal, assim como de outros crimes arrolados na representação.”





Ainda segundo o procurador, deve ser também apurado o crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, que depende da tipicidade de outros crimes e prova de envolvimento de três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes.