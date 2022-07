Bolsonaro participará de Marcha para Jesus em Uberlândia

Presidente Jair Bolsonaro em Marcha para Jesus (foto: Nacho Doce/Reuters) O presidente Jair Bolsonaro (PL) estará presente na Marcha para Jesus, que acontece no estacionamento do estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no próximo sábado (9/7), às 15h. A presença do chefe do Executivo foi confirmada pelo Conselho de Pastores de Uberlândia.









O evento, que acontece no Parque do Sabiá, prevê um público de 30 a 40 mil pessoas, com religiosos caminhando e louvando. "Saíremos com um trio elétrico de altíssimo nível, com alcance de mais 5 mil metros de raio e vamos contar com a presença do nosso presidente. Vamos percorrer do estádio até o centro administrativo", diz o presidente do Conselho de Pastores de Uberlândia, Ronaldo Azevedo.

O pastor afirma que a presença de Bolsonaro vai aumentar o público no evento em Uberlândia.