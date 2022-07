Bolsonaro em Uberlândia: Carlos Viana não acompanhará o presidente

Pré-candidato ao Governo de Minas nas eleições de 2022, Carlos Viana (PL) anunciou neste sábado (9/7) que não acompanhará Jair Bolsonaro (PL) em visita do presidente da República a Uberlândia, cidade da Região do Triângulo Mineiro.O senador é o nome apoiado por Bolsonaro na disputa ao governo mineiro.

Bolsonaro, Viana e Braga Netto estiveram em uma reunião na última quinta-feira, no gabinete do presidente, em Brasília

Viana afirmou que está em Braúnas, cidade mineira do Rio Doce e terra-natal do senador. O pré-candidato ao Governo de Minas diz que acompanha o enterro de uma pessoa próxima.



"Infelizmente não poderei acompanhar o presidente Jair Bolsonaro na Marcha para Jesus em Uberlândia. Estou em Braúnas, minha terra natal, para uma missão de família. O enterro da professora e madrinha de coração, Maria do Socorro Machado, que faleceu ontem depois de vários dias internada", escreveu neste sábado nas redes sociais.



A presença de Viana e Bolsonaro em Uberlândia tinha sido oficializada na última quinta-feira (7/7). O senador celebrou o fechamento da agenda também via redes sociais.



"Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro e Walter Braga Netto, definimos as primeiras agendas da nossa pré-campanha em Minas Gerais. No sábado, dia 9, iremos a Uberlândia participar da Marcha para Jesus", escreveu há dois dias.





Eleições 2022



Além de Viana, Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol) e Vanessa Portugal (PSTU) se colocam como pré-candidatos na disputa pelo governo mineiro.



Já à Presidência da República, Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (União) e Leonardo Péricles (UP) também são nomes tidos como pré-candidatos.