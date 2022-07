Evento em SP reúne Lula, Alckmin, Haddad e França, em união histórica

Lula, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Márcio França, em palco histórico (foto: Nelson Almeida/AFP) Encontro em Diadema, na Grande São Paulo, neste sábado (9/7), marcou a união entre PT e PSB. Em clima de acordos firmados, uma reunião histórica no palco, com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu pré-candidato a vice, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), o ex-governador Márcio França (PSB) e o ex-prefeito Fernando Haddad (PT).



Especificamente quanto à presença de Márcio França, o evento seria usado para anunciar o nome dele na corrida ao Senado.



Mas, conforme informa a coluna Jogo Político, decidiu-se antecipar o anúncio, a fim de tirar as atenções em torno do PSD de Gilberto Kassab e o pré-candidato do Planalto, Tarcisio de Freitas (Republicanos).



A determinação de França soluciona o tempo de desacordo entre as siglas, porque assim Haddad (PT) chega com o apoio dos partidos para o Executivo estadual, deixando pendente somente o nome para seu vice.



No evento em Diadema, o público aplaudiu os políticos que integram o movimento Vamos Juntos pelo Brasil, agregando os partidos PT, PCdoB, PV, PSOL, Solidariedade e Rede, e o PSB de Geraldo Alckmin, pré-candidato a vice de Lula.