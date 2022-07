Carlos sobre violência: 'Bolsonaro dispensa esse tipo de apoio'

Vereador disse que seu pai, Jair Bolsonaro, dispensa apoio político violento (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O filho '02' do presidente Jair Bolsonaro (PL) e vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), se pronunciou sobre o ato de violência contra o petista Marcelo Arruda, ocorrido no último sábado, em Foz do Iguaçu, no Paraná, dizendo que Bolsonaro "dispensa esse tipo de apoio desde 2018".