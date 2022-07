Randolfe: 'Iremos ao TSE responsabilizar Bolsonaro por discursos de ódio'

Senador criticou novamente comportamento do presidente Bolsonaro (foto: Pedro França/Agência Senado) Após o ato de violência contra um guarda municipal petista, morto no sábado (09/07), em Foz do Iguaçu, no Paraná, após ser baleado por um agente agente penitenciário federal apioador de Bolsonaro, o líder da oposição no Senado Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou, na manhã desta segunda-feira (11/7), que irá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para responsabilizar o presidente por incitar à violência.





As instituições, candidatos e partidos comprometidos com a democracia têm a obrigação de reagir ao avançar da barbárie bolsonarista. Ainda esta semana iremos propor representação ao TSE para responsabilizar Jair Bolsonaro por discursos de ódio e incitação à violência. %u2014 Randolfe Rodrigues (@randolfeap) July 11, 2022

O crime









