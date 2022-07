Bolsonaro faz motociata com apoiadores em Juiz de Fora

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de uma motociata nesta sexta-feira (15/7) em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Ele retornou a cidade pela primeira vez desde 2018, quando sofreu uma facada durante a campanha eleitoral.

"Nosso presidente é a única chance do nosso país ir para frente. A reeleição dele é a nossa chance de não virar uma Cuba", declarou a estudante Maryan Vieira, de 38 anos.

Ela e o marido dividem uma grande moto adaptada e já estiveram em outras motociatas, como as de São Paulo e Belo Horizonte. "Nós estamos em todas", afirmou.

Maryan Vieira e o marido já participaram de outras motociatas com Bolsonaro (foto: Bruno Luis Barros/EM/D.A Press)

Simpatizantes se concentram em aeroporto

Desde cedo, apoiadores do presidente se concentraram nas imediações do Aeroclube de Juiz de Fora parar recebê-lo após quatro anos.

Do aeroporto, Bolsonaro seguiu em motociata rumo ao 2° Batalhão da Polícia Militar, que está perto da Igreja Betel, nas proximidades do Centro juiz-forano. Lá, ele participou de um evento com pastores evangélicos, antes de ir à Santa Casa de Misericórdia.

