Bolsonaro para Nikolas Ferreira: 'Menor de idade não pode pilotar'

Durante visita a Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, nesta sexta-feira (15/07), o presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou o vereador de Belo Horizonte, Nikolas Ferreira (PL), de 26 anos. "Menor de idade pode pilotar não, hein", disse Bolsonaro ao encontrar o vereador bolsonarista em moticiata."Pode sim", respondeu Nikolas Ferreira aos risos. O vídeo foi publicado no Instagram do vereador, que acompanha a primeira visita do presidente Bolsonaro à Juiz de Fora após a facada que levou de Adélio Bispo durante as eleições de 2018. Bolsonaro está na cidade para visitar a Santa Casa de Misericórdia , hospital onde ficou internado em setembro de 2018. Ele foi recebido por apoiadores no Aeroclube de Juiz de Fora por volta das 9h e seguiu em motociata até um evento com pastores evangélicos, antes da visita à Santa Casa.Ainda no aeroporto, o vereador Nikolas Ferreira posou para foto com o presidente Jair Bolsonaro segurando seu novo livro "O Cristão e a política" (2022) e publicou um vídeo seguindo a motociata bolsonarista em Juiz de Fora."A única pesquisa que acredito", escreveu o vereador - em referência às pesquisas eleitorais que apontam o ex-presidente Lula (PT) como favorito nas eleições presidenciais de 2022. Os bolsonaristas contrapõem o favoritismo de Lula com imagens das manifestações em apoio ao presidente, que atraem um grande número de eleitores.Evangélico da denominação Comunidade Graça e Paz, Nikolas Ferreira foi o segundo vereador mais votado da história de Belo Horizonte, com 29.388 votos, e o mais jovem dentre os políticos eleitos para a Câmara Municipal em 2020.Nikolas nunca escondeu o apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e não se incomodou com o deboche do chefe do Executivo que ele seria "menor de idaide". No vídeo, o vereador aparece sorrindo e compartilhou o trecho nas redes sociais.