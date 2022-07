Pacheco critica ataque às urnas: 'Questionamentos ruins sob todos aspectos'

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) critica falas que colocam em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Uma democracia forte se faz com respeito ao contraditório e à divergência, independentemente do tema.



Mas há obviedades e questões superadas, inclusive já assimiladas pela sociedade brasileira, que não mais admitem discussão. (+) %u2014 Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) July 18, 2022

Momentos após o presidente Jair Bolsonaro (PL) se reunir com embaixadores estrangeiros para criticar o sistema eleitoral brasileiro, nesta segunda-feira (18/7) , o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), usou as redes sociais para criticar o líder do Executivo, sem, porém, citá-lo nominalmente."A segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral não podem mais ser colocadas em dúvidas", afirmou Pacheco, em seu Twitter, se contrapondo ao discurso que o Bolsonaro vem propagando desde que foi eleito em 2018.Após meses anunciando que tinha provas de fraudes das urnas e que as "apresentaria em momento oportuno", o presidente disse que alguns vídeos que supostamente foram gravados por seus apoiadores mostrariam supostas fraudes, afirmação que foi desmentida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em uma transmissão feita em 2021, Bolsonaro afirmou não ter como comprovar que as eleições foram fraudadas A insistência do presidente em colocar sob suspeita a segurança das urnas eletrônicas também foi criticada pelo presidente do Senado que afirmou não haver "justa causa e razão para" essas suspeitas e que os "questionamentos são ruins para o Brasil sob todos os aspectos".E mandou um recado à população brasileira de que as urnas são confiáveis e que a "vontade do povo" será respeitada, independentemente do resultado.