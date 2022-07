Bolsonaro culpa STF por mortes em operação no Complexo do Alemão, no Rio

Live desta quinta-feira (21/7) do presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução/YouTube)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou o falecimento de Bruno de Paula Costa, cabo da Polícia Militar, durante operação de forças de segurança no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Outras 17 pessoas - 16 suspeitos e uma mulher que pasava de carro pelo local - também morreram.









Bolsonaro fez uma analogia a filmes americanos: “É algo parecido quando a gente via filme de cowboy e alguém cometia um crime nos Estados Unidos. Ele fugia e quando chegava no México, a patrulha americana não podia entrar naquele ‘estado’ e ele estava em paz lá. A mesma coisa acontece aqui no Rio de Janeiro.”