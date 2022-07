Sem vacina, Bolsonaro debocha: 'Petralhada quer que eu morra? Então deixa'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a debochar da vacina contra COVID-19, nesta quinta-feira (21/7). Em conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada, em Brasília, ele disse que é o único chefe de Estado que não tomou o imunizante e brincou com a situação.

Além disso, Bolsonaro ainda contou que deu uma entrevista internacional que repercutiu no exterior sobre a vacina. Bolsonaro reforçou que não se imunizou e debochou da situação: "Eu fui o único chefe de Estado que não tomou vacina, mas qual o problema? A petralhada quer que eu morra, então, deixa eu (ficar) sem tomar vacina. Isso é liberdade!

O presidente Jair Bolsonaro (PL) debochou da vacina contra COVID-19 mais uma vez (foto: CLAUBER CAETANO/ AFP)





Sigilo de 100 anos

Vale lembrar que o cartão de vacinação do presidente está sob sigilo federal de até 100 anos , decretado pelo Palácio do Planalto. As informações sobre as doses de vacina que o chefe do executivo recebeu estão proibidas de serem divulgadas.

Ao longo da pandemia de COVID-19 até hoje, Bolsonaro debocha do imunizante. “Não vou tomar a vacina e ponto final. Se alguém acha que a minha vida está em risco, o problema é meu e ponto final”, declarou em dezembro de 2020.





Ele também questionou os efeitos colaterais da vacina. “Lá na Pfizer, tá bem claro lá no contrato: ‘nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral’. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô”, criticou.