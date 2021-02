Bolsonaro ataca imprensa sobre leite condensado: 'Enfiar na tua orelha'

Bolsonaro exibe lata gigante de leite condensado que recebeu de youtuber nesta semana (foto: Reprodução)









Fernando Lisboa. Ele é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). A lata utlizada por Bolsonaro foi doada , na última terça-feira (2/2), pelo youtuber. Ele é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).





Em vídeo, o youtuber entregou para Bolsonaro uma lata grande de leite condensado. A piada faz referência à informação de que o governo gastou R$ 1,8 bilhão em compras de alimentos no ano passado.





“Vim trazer um presente para o presidente Jair Bolsonaro. Tamanho GG”, brincou o youtuber.





Ao receber o presente, Bolsonaro voltou a ironizar a imprensa. “Esta aqui (lata pequena) é a imprensa comum. Esta aqui (lata gigante) é a Globo, Folha e O Antagonista”, riu.





Anteriormente, ao falar do assunto, Bolsonaro mandou a imprensa para a“puta que pariu” e mandou os jornalistas “enfiarem no rabo essas latas de leite condensado”.





Conhecido pelo canal chamado "Vlog do Lisboa", o youtuber Fernando Lisboa foi alvo da Polícia Federal na Operação Lume, que investigava a organização de atos antidemocráticos.

O presidente(sem partido) voltou a atacar a imprensa sobre o caso dos gastos do Governo Federal com alimentos, no qual se destacaram as despesas com. Nesta quinta-feira (4/2), o presidente utilizou uma lata gigante do produto durante sua transmissão ao vivo e disse que “enfiaria o produto na orelha” de jornalistas.