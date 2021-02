Bolsonaro rebate líder do governo e diz que Anvisa não pode ser pressionada

Bolsonaro negou interferência externa na Anvisa e afirmou que órgão não pode receber pressão (foto: Alan Santos/Presidência da República) Jair Bolsonaro (sem partido) utilizou a live semanal desta quinta-feira (4/2) para responder o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), que afirmou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) precisaria ser “enquadrada” para liberar o uso de vacinas contra a COVID-19. Bolsonaro disse que o órgão não pode ser pressionado e negou que interfira na agência. O presidente(sem partido) utilizou a live semanal desta quinta-feira (4/2) para responder o líder do governo nados Deputados,(PP-PR), que afirmou que aAgência Nacional de Vigilância Sanitária () precisaria serpara liberar o uso de vacinas contra a. Bolsonaro disse que o órgão não pode ser pressionado e negou que interfira na agência.





Bolsonaro, que estava ao lado do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, na transmissão, disse que não interfere no órgão, mas que “pode conversar com o pessoal sem problema nenhum”.









O presidente acrescentou que ninguém fala em seu nome dentro da Anvisa: "Da minha parte, ninguém me representará na Anvisa, porque lá mexe com vidas. Não é uma coisa que se der errado conserta lá na frente. Vida você não conserta lá na frente. A Anvisa tem mais que um nome a zelar, tem vidas a zelar.”





Antônio Barra Torres aproveitou a transmissão ao vivo com Bolsonaro para explicar as alterações recentes feitas pela agência para dar celeridade ao processo de aprovação de imunizantes no Brasil.





“Recentemente, foi publicado que o estudo clínico da fase 3 para vacinas do Brasil não é mais uma necessidade. Pode haver a fase 3 em outros países, desde que esses documentos dos estudos sejam com transparência e de maneira completa, liberado o acesso à agência, para que seja feita a análise”, afirmou o presidente da Anvisa.



Declaração de Ricardo Barros





Em entrevista ao Estadão, Ricardo Barros disse que a Anvisa precisaria ser “enquadrada” para liberar vacinas com mais rapidez.



O parlamentar entende que o país passa por uma situação de emergência que precisaria de uma pressão em cima do órgão.





"Estou trabalhando. Eu opero com formação de maioria. O que eu apresentar para enquadrar a Anvisa, passa aqui na Câmara feito um rojão. Eu vou tomar providências, vou agir contra a falta de percepção da Anvisa sobre o momento de emergência que nós vivemos. O problema não está na Saúde, está na Anvisa. Nós vamos enquadrar", disparou Barros.