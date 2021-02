Joice Hasselmann ataca Bolsonaro nas redes: 'Mentiroso, traidor do país'

Joice Hasselmann votou em Baleia Rossi na eleição da Câmara, contrariando o presidente Jair Bolsonaro (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)



Ex-aliada, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) disparou contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta quarta-feira (3/2) no Twitter. Ela escreveu uma série de ofensas depois de o chefe do Executivo se posicionar sobre a abertura do ano no Congresso, na sequência das eleições de Arthur Lira (Progressistas-AL), na Câmara, e de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) no Senado – ambos apoiados pelo Palácio do Planalto.





“Vagabundo, mentiroso, traidor do país, cafetão de deputado vendido, tchutchuca do Centrão. Recontrir o que? O que você destruiu? Picareta”, xingou a deputada.

Antes, Bolsonaro escreveu uma série de postagens condenando os interesses pessoais no meio político: “Hoje, iniciamos um novo capítulo e temos uma nova oportunidade de trabalhar em conjunto pelo Brasil; colocando o país, e não mais interesses pessoais, no coração de cada decisão tomada ; respeitando, acima de tudo, os anseios e as tradições do povo brasileiro”.

“Temos tudo o que qualquer país sonha ter: recursos naturais, belezas sem igual e um povo maravilhoso e trabalhador. É preciso apenas coragem para levar adiante as mudanças e os valores que formam a identidade de nossa nação: Soberania, Liberdade, Fé e Família”, completou o presidente.





Bolsonaro e Joice já haviam trocado farpas anteriormente. Aos apoiadores, o presidente falou com ironia que ela votou no adversário de Arthur Lira, Baleia Rossi (MDB-SP), que era apoiado por Rodrigo Maia (Progressitas-RJ) e rival de Bolsonaro na disputa. Joice foi vista na festa de Lira dançando sem máscara.





"Tinha uma (deputada) aí né... Fica em casa! Olha a vida! Não votou no Lira, e estava na festa do Lira", disse o presidente.

Início da discórdia





A polêmica começou quando Joice chamou os bolsonaristas pela primeira vez de tchutchucas do Centrão, bloco partidário que se aproximou do presidente.

“Aliás, esses bolsonaristas – hoje tchutchuca do Centrão – são os mesmos que atacavam o Centrão com unhas e dentes e faziam o discurso Fake contra a corrupção. São crápulas, Hipócritas, vendidos. E mais: VÃO PATRULHAR O RAIO QUE O PARTA!”, postou a deputada.