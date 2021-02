Jair Bolsonaro e Fernando Lisboa posaram para fotos com lata de leite condensado (foto: Redes Sociais/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu, nesta terça-feira (2/2) o youtuber Fernando Lisboa, que é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). Em forma de piada, os dois posaram para fotos e vídeos com duas latas de leite condensado. O presidente(sem partido) recebeu, nesta terça-feira (2/2) oque é investigado no ique tramita no(STF). Em forma de piada, os dois posaram para fotos e vídeos com duas latas de





“Vim trazer um presente para o presidente Jair Bolsonaro. Tamanho GG”, brincou o youtuber.





Ao receber o presente, Bolsonaro voltou a ironizar a imprensa. “Esta aqui (lata pequena) é a imprensa comum. Esta aqui é a Globo, Folha e O Antagonista”, riu.



Ao lado de youtuber investigado, Bolsonaro posa com 'leite condensado GG'https://t.co/sh6QqmKFRc pic.twitter.com/6ZyAd7wkSO — Estado de Minas (@em_com) February 2, 2021







O encontro com Fernando Lisboa aconteceu no Palácio do Planalto, fora da agenda oficial do presidente, e foi registrado em fotos que já circulam nas redes sociais.





Conhecido pelo canal chamado "Vlog do Lisboa", o youtuber Fernando Lisboa foi alvo da Polícia Federal na Operação Lume, que investigava a organização de atos antidemocráticos.