Deputados querem audiência para discutir produção de vacinas em MG

Oposição está insatisfeita com explicações do governo mineiro sobre fracasso no acordo por vacina (foto: AFP/Andrej ISAKOVIC)

Com regras sanitárias, Assembleia Legislativa iniciou nesta terça o calendário de reuniões plenárias para 2021 (foto: Sarah Torres/ALMG)

Governo recebe elogios

Deputados comemoram vitória de Pacheco

estaduais mineiros querem promover audiência pública, na Assembleia Legislativa , para discutir a capacidade da Fundação Ezequiel Dias () de produzir, em Minas Gerais,. A imunização contra a doença no estado foi um dos temas debatidos pelos parlamentares na primeira reunião plenária deste ano, nesta segunda-feira (02/02).O pedido de debate público sobre eventual produção de imunizantes no estado foi feito pelo deputado Cristiano Silveira (PT). A ideia é que a audiência seja organizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da. Para isso, contudo, é preciso que os colegiados temáticos sejam instalados e o requerimento passe por votação. A composição das comissões para o próximo biênio ainda não está definida.Na semana passada, orevelou que negociações com a chinesa Sinopharm foram interrompidas pelo laboratório após uma gafe diplomática cometida pelo governo mineiro. A empresa também alegou que o Executivo não avançava com a agilidade esperada nas tratativas.O governo admitiu que as tratativas não deram certo , mas diz que a principal razão teria sido a ausência de informações sobre as fases iniciais de produção da vacina. O secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, reconheceu que problemas no fuso horário fizeram uma reunião ser cancelada.“Perdemos o bonde da história. Perdemos a chance de ter, em Minas, pesquisas de desenvolvimento científico nessa área, a exemplo do que fizeram o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)”, afirmou Cristiano Silveira.A oposição ao governador(Novo) quer, ainda, que a Sinopharm se pronuncie sobre a negociação frustrada. Um pedido de informações foi enviado à farmacêutica.Apesar das críticas, o governo recebeu elogios de alguns parlamentares. Um deles foi Carlos Pimenta (PDT), que presidiu a Comissão de Saúde nos dois últimos anos. Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) foi o outro.“Estamos vendo Minas dar um show na saúde. Os resultados de Minas Gerais, diferentemente do que muitos pensam, são excepcionais. Temos a menor taxa de letalidade entre todos os estados brasileiros”, disse Pimenta.Segundo o mais recente boletim da pandemia no estado, as 853 cidades mineiras somam 740.972 casos e 15.126 mortes. A vitória de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) na eleição da Mesa Diretora do Senado Federal também foi tema da reunião que inaugurou as atividades deste ano. A posse do novo presidente da Câmara Alta do Congresso foi enaltecida por parlamentares de diversos partidos.