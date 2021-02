Pacheco lembra Passos e BH durante pronunciamento como presidente do Senado

Rodrigo Pacheco discursou por cerca de 18 minutos após ser eleito (foto: Sérgio Lima/AFP) senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) fez uma menção especial a três cidades durante longo pronunciamento: Porto Velho, em Rondônia, e Passos e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Isso porque o parlamentar nasceu na capital rondoniense, mas se mudou ainda na infância para a cidade da Região Sul de Minas, onde diz ter encontrado “sentimento de pertencimento”. Eleito presidente do Senado Federal nesta segunda-feira (01/02) , o(DEM-MG) fez uma menção especial a três cidades durante longo pronunciamento:, em Rondônia, e, em Minas Gerais. Isso porque o parlamentar nasceu na capital rondoniense, mas se mudou ainda na infância para a cidade da Região Sul de Minas, onde diz ter encontrado “sentimento de pertencimento”.





Rodrigo Pacheco foi eleito presidente do Senado para o biênio 2021-2022 ao vencer a senadora Simone Tebet (MDB-MS) no pleito, por 57 a 21 votos. O representante mineiro está no primeiro mandato como senador, depois de ser eleito em 2018 com 20,49% dos votos. Ele diz que seguirá batalhando pelos interesses de Minas, mesmo à frente de uma das casas do Congresso Nacional.





“Ao meu povo mineiro, prometo seguir desempenhando o mandato parlamentar sempre atento às necessidades de nossa gente, de nossos 853 municípios. Deveria, no entanto, desdobrar-me para destinar igual atenção aos outros 25 estados e ao Distrito Federal. É o que a integridade me impõe como um compromisso público, de presidente do Senado Federal, e eu assumo”, completou Pacheco.





Rodrigo Pacheco conseguiu se eleger após forte e diverso cordão de apoio, que foi do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), até partidos de oposição, como o PT. O mineiro também foi apoiado pelo antecessor na Mesa Diretora e correligionário, Davi Alcolumbre (DEM-AP).





Ele dá início aos trabalhos no Congresso na quarta-feira (03/02), por meio de reunião solene conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado. Antes, nesta terça-feira (02/02), os demais membros da Mesa Diretora serão definidos.