Pacheco é o oitavo representante mineiro a presidir o Senado

Eleito em 2018, Rodrigo Pacheco é o primeiro mineiro a presidir o Senado desde a redemocratização (foto: SERGIO LIMA/AFP)

Histórico

Eleito presidente do Senado Federal nesta segunda-feira (01/02), Rodrigo Pacheco (DEM) é natural de Porto Velho (RO) e passa a ser o oitavo parlamentara comandar o Congresso Nacional. Eleque perdurava desde Magalhães Pinto, que presidiu a Câmara Alta do Legislativo entre 1975 e 1976.era filiado à Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido que dava sustentação ao regime militar. Antes de Pacheco, apenas um senador por Minas Gerais havia tentado chegar à presidência do Senado desde a redemocratização do país. Trata-se de Arlindo Porto (PTB), derrotado por Jader Barbalho (MDB-PA) em 2001.O primeiro mineiro a assumir o comando da Câmara Alta do Congresso Nacional foi, em 1902, quando a capital federal ficava no Rio de Janeiro. Ele permaneceu no posto até 1906, substituído pelo fluminense Nilo Peçanha. Entre 1910 e 1914,presidiu o Senado.Quatro anos depois – e até 1920 – foi a vez de. O quartopor Minas Gerais a dirigir os trabalhos legislativos foi, que substituiu Delfim por dois anos. Fassumiu a presidência em 1926, posto que ocupou até 1930, quando Getúlio Vargas, então chefe provisório do Poder Executivo, resolveu dissolver o Congresso.Entre março e maio de 1936, a presidência coube aDepois dele, um hiato de quase 40 anos se estabeleceu, efoi o responsável por colocar fim ao tabu.