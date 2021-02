Zema deseja 'sabedoria' para Pacheco após vitória no Senado

Romeu Zema valorizou a vitória de Rodrigo Pacheco nesta segunda-feira (1º/2) (foto: Divulgação/Agência Minas)



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) cumprimentou o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) pela vitória na eleição para a presidência da casa. Na noite desta segunda-feira (1º/2), o governador pediu que o parlamentar tenha sabedoria para lidar com problemas frequentes no país, como a corrupção.

“Um senador eleito por Minas no comando do Senado! Parabéns ao novo presidente Rodrigo Pacheco. Desejo sabedoria e muito diálogo na condução dos trabalhos, visando o bem-estar dos brasileiros, o combate à corrupção e o foco nas reformas que farão nosso país avançar cada vez mais”, postou Zema.

Pacheco recebeu apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) no pleito em Brasília. O mineiro derrotou Simone Tebet (MDB-MS) por 57 votos a 21.





O novco presidente tem como principal meta avançar na pauta de combate à corrupção e de temas ligados à segurança pública, como propostas que dão mais capacidade ao Estado para enfrentar a criminalidade.