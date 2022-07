Haddad pode ganhar no 1º turno em São Paulo, aponta pesquisa

Fernando Haddad (PT-SP) está a frente nas pesquisas para o governo paulista (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O Instituto Badra ouviu, de forma presencial, 2.665 eleitores de São Paulo. Os números de registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) são BR 06695/2022 e SP 05435/2022. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.

Pesquisa do Instituto Badra Comunicação divulgada nesta segunda-feira (25/7) mostra que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), lidera a corrida ao governo paulista, com 41,3% das intenções de voto.O levantamento indica ainda que o petista pode vencer as eleições no primeiro turno, já que reúne mais votos do que os demais candidatos somados.Em segundo lugar vem o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 17,9%, seguido pelo atual governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), com 13,1%.Na sequência estão Elvis Cezar (PDT), com 2,5%; Vinícius Poit (Novo) e Gabriel Colombo (PCB), com 1,9% cada; Altino Júnior (PSTU), 1%; e Abraham Weintraub (Brasil 35), 0,9%.No cenário nacional, a pesquisa mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera em São Paulo, com 45,5% das intenções de voto.Jair Bolsonaro (PL) vem na sequência, com 30,7%; seguido por Ciro Gomes (PDT), 8,1%; e Simone Tebet (MDB), 1,8%.Vera Lúcia (PSTU) ficou em quarto lugar, com 1,2% das intenções de voto; e André Janones (Avante) em quinto, com 1%. Os demais pontuaram abaixo de 1%.Para o Senado, Márcio França (PSB) lidera a corrida, com 28,5%. Inicialmente, ele concorreria ao governo, mas deixou a disputa após acordo entre o PT e o PSB para fortalecer a campanha de Haddad.Para a Câmara, o já deputado federal Celso Russomanno (Republicanos) aparece no topo, com 19,8%.