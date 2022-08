Pesquisa Ipec: Bolsonaro é rejeitado por 46% dos eleitores, e Lula, por 33%

Bolsonaro é o mais rejeitado entre os candidatos, seguido por Lula (foto: Alan Santos/PR / AFP) A pesquisa Ipec (ex-Ibope) para a presidência da República aponta que Jair Bolsonaro (PL) é o candidato mais rejeitado entre os eleitores. De acordo com os números divulgados na noite desta segunda-feira (15/8), 46% do público afirmou que “não votaria de jeito nenhum” no atual chefe do Executivo, que tenta reeleição. Logo depois vem Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 33%.









A pesquisa entrevistou 2 mil pessoas, entre 12 e 14 de agosto, em todo o país. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04035/2022.





Intenções de voto

Ainda de acordo com a pesquisa, no primeiro levantamento após o registro das candidaturas, Lula apareceu com 44% das intenções de voto . Bolsonaro chegou a 32% do eleitorado.





Ciro Gomes (PDT) vem logo a seguir na disputa, ao obter 6% das intenções de voto. Para 2% dos eleitores, a senadora Simone Tebet (MDB) é a mais preparada nas eleições. Confira o ranking:





Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (PL): 32%

Ciro Gomes (PDT): 6%

Simone Tebet (MDB): 2%

Vera (PSTU): 1%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Felipe d’Avila (NOVO): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Pablo Marçal (PROS): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Soraya Thronicke (UNIÃO): 0%

Branco/nulo: 8%

Não sabe/não respondeu: 7%