Confira os partidos com mais candidatos a deputado estadual e federal em MG

Escolha de deputados federais e estaduais ocorrerá no primeiro turno das eleições de 2022, no dia 2 de outubro (foto: Luiz Santana/ALMG) Após o encerramento do prazo de inscrição no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nessa segunda-feira (15/8), foram registradas, ao todo, 2458 candidaturas, em Minas Gerais, para os cargos de deputado estadual e federal.





Este ano, esses requerimentos estão distribuídos em 32 partidos políticos, sendo que o Podemos (Pode) tem a maior quantidade de concorrentes para os cargos, com 133. Em contrapartida, a União Popular (UP) apresenta a menor, com quatro candidaturas.









Por ter uma das maiores populações do Brasil, o estado é o segundo com a maior quantidade de deputados federais, ficando atrás somente de São Paulo, que elege 70 parlamentares. Além disso, Minas se mantém como segundo maior colégio eleitoral do Brasil este ano, com crescimento de 2,25% do eleitorado em relação ao pleito municipal de 2020.









Apesar das mulheres corresponderem à maioria dos eleitores de Minas, representando 52%, elas são minoria nesses cargos políticos . Atualmente, do total de deputados estaduais, somente nove são mulheres e apenas quatro ocupam as cadeiras no Distrito Federal (DF).

Candidaturas para deputado estadual





Todos os filiados estão distribuídos em 31 partidos, sendo que o Podemos (Pode), Progressitas (PP) e União têm a maior quantidade de candidatos para o cargo, sendo 78, 78 e 77, respectivamente.





Em relação às legendas com menos candidaturas estão o Partido da Causa Operária (PCO), Partido Comunista Brasileiro (PCB) e UP, com dois, três e três, respectivamente.





Confira a quantidade de candidatos de outros partidos políticos:











Candidaturas para deputado federal

Do total de candidaturas no estado mineiro , 1072 vão concorrer ao cargo de deputado federal, que tem a função de legislar, regular os atos do presidente da República e fiscalizar as ações do Executivo. A cada quatro anos, são eleitos 513 deputados federais em todo o Brasil.





Além disso, todos os atuais deputados federais estão buscando a reeleição este ano. Dos 32 partidos com candidaturas para a ocupação, o Pode, o Avante, o Partido de Mobilização Nacional (PMN), o PP e Republicanos apresentam o maior número, com 55, 55, 54, 54 e 54, respectivamente.





Já o UP, o Democracia Cristã (DC), o PCO e o Partido Comunista do Brasil (PC do B) apresentam a menor quantidade de candidatos, sendo um, dois, três e três, respectivamente.





Confira a quantidade dos demais partidos políticos: