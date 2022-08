ALMG: 66 dos 77 deputados estaduais vão tentar a reeleição; confira lista

AM

O presidente da Casa, o deputado Agostinho Patrus (PSD) está na lista daqueles que não serão candidatos (foto: Guilherme Dardanhan/ALMG)



Além deles, quatro serão candidatos a deputado federal, um a vice-governador, um ao Senado, um a suplente de senador e quatro não concorrerão a nenhuma vaga no Legislativo ou no Executivo mineiro ou federal nas eleições de 2022.



O presidente da Casa, o deputado Agostinho Patrus (PSD) está na lista daqueles que não serão candidatos. Em julho, ele anunciou que vai disputar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG). A candidatura ainda aguarda parecer em comissão especial, para depois ser votada no Plenário.





Celise Laviola (Cidadania), Sávio Souza Cruz (MDB) e Léo Portela (PL) também não vão concorrer à reeleição.





São candidatos a deputado federal

Bráulio Braz (PTB)

Glaycon Franco (PV)

Guilherme da Cunha (Novo)

Rosângela Reis (PL)

Será candidato ao governo mineiro

André Quintão (PT): vice na chapa de Alexandre Kalil (PSD)

Senado

Cleitinho Azevedo (PSC)

Virgílio Guimarães (PT) é o primeiro suplente na chapa de candidatura ao Senado de Alexandre Silveira (PSD)

