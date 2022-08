Celso de Mello sobre posse de Moraes: 'Advertência aos que cultivam o ódio'

Celso de Mello, ministro aposentado e ex-presidente do STF (foto: Reprodução/Agência Brasil)

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, declarou que a cerimônia de posse de Alexandre de Moraes, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi uma "advertência" àqueles que cultivam o ódio. Mello não citou o presidente Jair Bolsonaro (PL) em suas declarações, mas as falas dialogam com o posicionamento do chefe do Executivo.