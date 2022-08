Frente inter-religiosa publica nota de repúdio a Michele Bolsonaro

Primeira-dama Michelle Bolsonaro e presidente Jair Bolsonaro estiveram presentes em culto religioso em Belo Horizonte no dia 7 de agosto (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A visita da primeira-dama Michelle Bolsonaro a uma igreja batista em Belo Horizonte, no dia 7 deste mês, não agradou à Frente Inter-religiosa Dom Paulo Evaristo Arns. A entidade, que reúne religiosos das mais diversas fés e membros da sociedade civil, publicou nota de repúdio à primeira-dama e disse estar preocupada com as declarações de Michelle.