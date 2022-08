Bolsonaro no Jornal Nacional: presidente participa hoje de sabatina

O mandatário abre a série de entrevistas do telejornal com os presidenciáveis e será entrevistado pelos apresentadores do JN, William Bonner e Renata Vasconcellos (foto: Reprodução/Globo) O Jornal Nacional entrevista, nesta segunda-feira (22/8), o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição nas eleições de outubro. O mandatário abre a série de entrevistas do telejornal com os presidenciáveis e será entrevistado pelos apresentadores do JN, William Bonner e Renata Vasconcellos.





O sorteio que definiu as datas e a ordem das entrevistas foi realizado em 1º de agosto com representantes dos partidos.

Presença de Bolsonaro era dúvida

No início do mês, após o sorteio, a equipe do presidente Bolsonaro tinha solicitado que o programa fosse gravado no Palácio da Alvorada, afirmando que “em função da campanha e de compromissos assumidos anteriormente, a agenda presidencial impossibilita a ida ao RJ, no dia 22 de agosto”. Porém, a Globo negou, pelo pedido infringir as regras da sabatina.

Com isso, a emissora considerou que o presidente não participaria da entrevista. Entretanto, a assessoria de Bolsonaro explicou que o e-mail relatava apenas a preferência do presidente em realizar a sabatina em Brasília, mas que isso não significava que o candidato não iria ao Rio de Janeiro para a entrevista.

