Lula manda recado para Bolsonaro: 'Povo é sabido. Vai tirá-lo de lá'

Lula faz comício com Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou boa parte de seu discurso em campanha no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, neste sábado (20/8), para disparar contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), seu principal adversário na eleição de outubro.

“Meu caro capitão, esse povo aqui não é besta como você pensa que é. Esse povo aqui é muito sabido. Esse povo sabe o que quer, esse povo conhece você. E esse povo me conhece. Esse povo sabe quem gosta de povo, e quem odeia povo”, afirmou o candidato do PT, líder nas pesquisas de intenção de voto.





“Esse povo sabe que quando a gente quer fazer campanha, a gente faz caminhada para conversar com o povo. A gente não faz motociata”, completa.

Lula lembrou também que será o eleitor que vai tirar Bolsonaro do poder na eleição de outubro.









“Eu queria dar um recado para o nosso adversário, para o homem lá do Palácio. Se prepare, Bolsonaro! Se prepare! Não tenha preocupação com o Lula. Não tenha preocupação com o Alckmin. Nós não vamos fazer nada com você. Quem vai fazer com você, Bolsonaro, é o povo brasileiro que tá com saco cheio de tanta mentira, de tanta injustiça e de tanto sofrimento. É o povo que vai tirá-lo de lá", enfatizou o petista.





Em seu discurso, Lula recordou o apego de Bolsonaro e seus assessores às armas. “Governar não é fazer propaganda de armas, não é falar em violência e nem fazer fake news. Contando sete mentiras por dia. Não é cuidar dos ricos e banqueiros. É cuidar do trabalhador”, disse.



Público pequeno

Apesar da expectativa da cúpula do PT, o comício de Lula em São Paulo reuniu pouco menos de 10 mil pessoas. Os números foram divulgados pelo grupo de pesquisa “Monitor do debate político”, da Universidade de São Paulo (USP).

A direção do partido havia informado à prefeitura de São Paulo que eram esperados 100 mil apoiadores no Vale do Anhangabaú.