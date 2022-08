Colunista: Bolsonaro terá treinamento intensivo antes de sabatina no JN

Bolsonaro vai abrir a série de sabatinas do 'Jornal Nacional' com candidatos ao Planalto (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 19/8/22)

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, será o primeiro convidado da série de entrevistas promovida pelo Jornal Nacional, segunda-feira (22/8), às 20h30. A ordem da participação dos presidenciáveis foi definida por sorteio. De acordo com informações dadas por aliados do presidente à coluna Radar, da Revista Veja, Bolsonaro passará por treinamento e "está se preparando para uma guerra".A entrevista terá 40 minutos de duração. Aliados orientam que o presidente não ataque as urnas ou ministros do STF e afirme que foi convidado para falar dos atos do governo, caso seja questionado sobre risco de golpe ou sobre supostos esquemas de rachadinha.Depois de Bolsonaro, o Jornal Nacional receberá Ciro Gomes (PDT) na terça-feira (23/8), Lula (PT), na quinta-feira (25/8) e Simone Tebet (MDB) na sexta-feira (26/8). Os convidados para a série de entrevistas foram os candidatos mais bem colocados na pesquisa eleitoral do Datafolha do dia 28 de julho, incluindo André Janones (Avante), que retirou a candidatura depois.