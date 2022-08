Bolsonaro no Jornal Nacional: telão em BH exibirá entrevista

Jair Bolsonaro durante entrevista ao Jornal Nacional em 2018 (foto: Reprodução/TV Globo) Jair Bolsonaro (PL), presidente da República, vai ter o próprio "QG" em Belo Horizonte inaugurado às 18h desta segunda-feira (22/08). No mesmo local, apoiadores do também candidato à reeleição nas eleições de outubro de 2022 vão assistir a entrevista de Bolsonaro ao Jornal Nacional em um telão, a partir das 20h.









"Hoje, a partir das 18h, a gente vai fazer aqui o lançamento da nossa campanha e, também, hoje, às 20h30, Bolsonaro vai estar no Jornal Nacional . E a gente vai ver aqui juntamente aqui o Bolsonaro ao vivo, aqui, no Jornal Nacional", afirmou Nikolas Ferreira, em vídeo publicado nas redes sociais.





"Local onde vai ser o lançamento da nossa campanha e onde vai ser também o 'posto' do Bolsonaro", afirmou o deputado estadual mineiro Bruno Engler (PL), candidato à reeleição, também via redes sociais. "Vamos colocar um telão aqui, a gente vai ver ao vivo, juntamente com todo mundo", completou Nikolas.









para ato de campanha eleitoral na quarta-feira (24). O "posto" de Bolsonaro em BH será na Avenida Silva Lobo, número 667, no Bairro Calafate, Região Oeste da capital mineira. O espaço abrigava um posto de combustíveis, que foi desativado.O senador Carlos Viana (PL-MG), candidato ao Governo de Minas, e o deputado estadual Cleitinho (PSC), nome indicado pelos aliados ao Senado, são esperados no lançamento do QG esta noite. Bolsonaro estará em BH para ato de campanha eleitoral na quarta-feira (24).

Local diferente de 2018

Em 2018, ano em que foi eleito presidente, o QG eleitoral de Bolsonaro em BH foi na Avenida Antônio Carlos, 4.303, no Bairro Lagoinha, Região Noroeste da capital de Minas Gerais.



Na ocasião, Bolsonaro - então filiado ao PSL - bateu Fernando Haddad (PT) no segundo turno com 55,13% dos votos válidos.

Bolsonaro no JN

Bolsonaro vai abrir a série de sabatinas dos cinco candidatos à Presidência em 2022 melhores colocados em uma pesquisa eleitoral Datafolha, divulgada em 28 de julho.



Ciro Gomes (PDT) participará na terça-feira (23), Lula (PT) na quinta-feira (25) e Simone Tebet na sexta-feira (26).



André Janones (Avante) também seria um dos entrevistados, mas ele retirou candidatura em apoio a Lula.

Eleições 2022

Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022.





As eleições deste ano serão realizadas em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno será no dia 30 do mesmo mês.