Bolsonaro na Globo: para Flávio, será a 'maior audiência da história'

Flavio se mostra confiante sobre entrevista do pai ao JN (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho “01” do presidente Jair Bolsonaro (PL), usou as redes sociais para divulgar a entrevista do pai ao Jornal Nacional, nesta segunda-feira (22/8).