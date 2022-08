Bolsonaro no JN: apoiadores 'fazem festa' em sabatina do presidente

Para os apoiadores, o presidente 'acabou' com os jornalistas (foto: Reprodução TV Globo e Redes Sociais )

Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiaram a participação do candidato à presidência no Jornal Nacional na noite desta segunda-feira (22/8). Nas redes sociais, os bolsonaristas o exaltaram e o chamaram de "mito".





Os bolsonaristas criticaram a TV Globo, emissora do programa, e a chamaram de "Globolixo". Os apresentadores William Bonner e Renata Vasconellos também foram alvos de ataque.





Bonner: "O senhor interfere na PF."

"Delegados da PF fizeram manifesto."



O Mito: "Essa é a prova que não interfiro." %u2014 Alex Alcantara (@AlexAlcantara8) August 23, 2022

O candidato a deputado federal Nikolas Ferreira postou um vídeo de uma sala cheia de bolsonaristas assistindo a entrevista em um telão. "Copa do mundo? Não! Bolsonaro destruindo na Globo!", escreveu.

#BolsonaroNoJornalNacional

Tentamos Bonner, mas o cara é um MITO. Até nossa audiência bateu recorde!

"Que comecem os memes" pic.twitter.com/1hRZgRjBLS %u2014 FÁBIO%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@River_boy01) August 22, 2022

'Mito'

PARABÉNS PRESIDENTE SÓ MITO PARA AGUENTAR ISSO #Bolsonaro22Ate2026 pic.twitter.com/Ix74RPJcga %u2014 crismarc (@da_ceris) August 23, 2022

Impressionante que toda resposta do Bolosonaro, quando mostrava a verdade, o Bonner não deixava ele concluir! É nítido que o objetivo era jogar merda no ventilador e não deixar o Mito responder! Segue o baile para a reeleição! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %u2014 ®%uFE0FMarcello Neves%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@marcelloneves72) August 23, 2022

Foi engraçado o Bolsonaro falar que o Bonner quer que ele vire um ditador e o Bonner ficou nervosinho, Mito sendo Mito em qualquer lugar que vai, meu voto é com toda a certeza no 22 e o seu? %u2014 Jefferson Santos (@Jeffhsantos) August 23, 2022

O Mito deu um Show! "Vocês foram vacinados por mim, eu comprei as vacinas de vocês!"

Jair Bolsonaro #GloboLixo %u2014 Valmiro Junior %uD83D%uDC9A%uD83D%uDC9B%u270C (@JuniorValmiro) August 23, 2022

Bolsonaro: "Vc está me estimulando a ser ditador?"



Bonner ficou com cara de babaca.



É um Mito mesmo



%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %u2014 Marcos Oliveira (@MasoRJ_BR) August 23, 2022

Bolsonaro é PHODA! Em 40 minutos ele contou o que seu governo é um sucesso, mostrou que Bonner falou uma fake news, debochou da Renata, jogou na cara de Bonner que ele o incentivou a ser ditador e ainda fez a Globolixo ter a sua maior audiência dos últimos anos. É ou não é MITO? %u2014 Ionar Cortez Bezerra Antunes 22%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@IonarCortez) August 23, 2022

Os apoiadores de Bolsonaro também exaltaram as respostas do presidente aos jornalistas, como "se vacinaram com a vacina que eu comprei ".Ao contrário dos apoiadores, outros usuários criticaram as falas do presidente e o acusaram de mentiroso . Além disso, a " colinha " na mão de Bolsonaro se tornou meme.

Sabatinas

A entrevista de Bolsonaro durou 40 minutos e é a primeira da série de sabatinas com os presidenciáveis no principal noticiário da TV Globo. próximo entrevistado será o candidato Ciro Gomes (PDT), nesta terça-feira (23/8). Seguido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quinta-feira (25/8) e Simone Tebet (MDB), sexta-feira (26/8).