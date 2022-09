Apoiador de Bolsonaro vai a comício de Lula no Rio e gera confusão

Rodrigo Duarte alegou que o ponto era uma 'rua principal' da cidade (foto: Anna Virginia Balloussier/Folhapress) Um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição nas eleições de outubro de 2022, envolveu-se em uma confusão na manhã desta sexta-feira (09/09) em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O homem compareceu a um evento do também presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cidade e começou a ser hostilizado quando ainda estava dentro do carro.









Posteriormente, Rodrigo Duarte deixou o local com um sangramento na cabeça e com ajuda da Polícia Federal (PF). A confusão aconteceu nesta manhã, antes do evento de Lula na cidade. As informações são do O Globo.





Em São Gonçalo, Lula participou de um encontro com líderes evangélicos. Nessa quinta-feira (8), o candidato do PT cumpriu agenda em Nova Iguaçu , também no estado do Rio.