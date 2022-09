Zema decreta luto de três dias em Minas por morte de Rainha Elizabeth II

Zema decretou luto oficial de três dias em Minas Gerais devido à morte da rainha (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O governador Romeu Zema (Novo) decretou luto oficial de três dias devido à morte da Rainha Elizabeth II do Reino Unido.

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado. “Fica declarado luto oficial no Estado de Minas Gerais, por três dias, a partir da data de publicação deste decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.”

Na tarde dessa quinta-feira (8/9), o Palácio de Buckingham anunciou oficialmente a morte da Rainha Elizabeth II aos 96 anos. Ela estava sob cuidados médicos no Castelo de Balmoral, na Escócia.

No comunicado, o Palácio de Buckingham anunciou que a rainha morreu pacificamente.

Elizabeth II foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido. Seu reinado começou em 1952 e durou por mais de 70 anos.

Leia também: Elizabeth II enviou mensagem ao Brasil pelos 200 anos da Independência

Após o anúncio da morte da rainha, Zema usou as redes sociais para lamentar o ocorrido e desejou força aos britânicos.