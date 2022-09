Elizabeth II enviou mensagem ao Brasil pelos 200 anos da Independência

Elizabeth II e o príncipe Phillip deram início simbólico às obras da ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro (foto: Arquivo Nacional)

A rainha Elizabeth II, que faleceu nesta quinta-feira (8/9), aos 96 anos, enviou uma mensagem ao Brasil em homenagem aos 200 anos da independência do país, celebrados nessa quarta (7/9).Em comunicado divulgado pela embaixadora interina da Grã-Bretanha em Brasília, Melanie Hopkins, a rainha falou da visita que fez ao país em 1968 e desejou "esperança e determinação para superar os desafios globais".

Em sua única passagem pelo Brasil, Elizabeth II conheceu Recife, Salvador, Brasília, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, de 1 a 11 de novembro de 1968. A monarca conferiu um jogo no Maracanã, onde conheceu Pelé, além de ter assistido a um desfile de Carnaval e ter dado início simbólico às obras da ponte Rio-Niterói.Em Brasília, ela foi presenteada com um casal de onças, que foram enviadas para um zoológico no Reino Unido.

Endereçada "ao presidente e ao povo do Brasil", a mensagem é símbolo da importância do Brasil para o Reino Unido, segundo a embaixadora. "Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho minha visita ao país, em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos", disse a rainha.





O Palácio de Buckingham anunciou na tarde desta quinta-feira (8/9) que a Rainha Elizabeth II faleceu aos 96 anos. Ela estava sob cuidados médicos no Castelo de Balmoral, na Escócia.Elizabeth II foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido. Seu reinado começou em 1952 e durou mais de 70 anos. No comunicado, o Palácio de Buckingham anunciou que a rainha morreu pacificamente.

O filho mais velho de Elizabeth, Charles, assume o trono e o posto de Chefe de Estado do Reino Unido e 14 Reinos da Comunidade de Nações. Há dois dias, Elizabeth II fez uma aparição pública empossando Liz Truss como primeira-ministra britânica. Nesta quinta-feira, o Palácio de Buckingham anunciou preocupação com o estado de saúde da rainha. Membros da família real foram convocados ao Castelo de Balmoral, onde estiveram juntos nos últimos momentos da monarca.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata