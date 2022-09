Colégio mineiro que recebeu carta de Elizabeth II homenageia a rainha

Estudantes do 2º e 3º Anos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais do Colégio Darcília Coimbra em homenagem à rainha Elizabeth II (foto: Carlos Moreira do Amaral Neto)



Os alunos do Colégio Darcília Coimbra, na cidade de João Pinheiro, no noroeste de Minas, estão realizando homenagens hoje (8/9) e amanhã (9/9) à rainha Elizabeth II, que morreu nesta quinta-feira, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia.





Uma relação toda especial entre os estudantes do colégio e a monarca inglesa nasceu no final de maio deste ano, quando Elizabeth II enviou uma carta de agradecimento aos alunos do primeiro ano do ensino médio pelas felicitações de 30 estudantes pelos 70 anos de reinado e o desejo de restabelecimento da monarca que, no último mês de fevereiro, foi diagnosticada com COVID-19.





Com o falecimento de Elizabeth II , o corpo docente da escola planejou homenagens para hoje, com momento de luto com os estudantes do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, um ato simbólico segurando a carta enviada à escola pela Rainha e uma roda de conversa sobre o mundo pós-reinado da monarca.





Já amanhã, as atividades acontecerão com os alunos do turno matutino, entre eles aqueles que receberam a carta de Elizabeth. De acordo com o vice-diretor do Colégio Darcília Coimbra, Dener Rodrigues, o setor pedagógico da instituição está reunido traçando um plano maior com a turma que desenvolveu o projeto.

O colégio emitiu nota oficial sobre a morte da rainha Elizabeth II, veja:

"Em um mundo tão polarizado, perdemos hoje uma referência de equilíbrio e diplomacia. Lamentamos profundamente o falecimento da Rainha Elizabeth II que deixou uma marca profunda na História e de forma muito especial, em nossa escola.

A Rainha representou em vida tudo aquilo que nosso Colégio acredita e defende para essa geração: Democracia, Liberdade e Cidadania.

Enquanto mulher, mãe e esposa, ela rompeu conceitos pré-formados e surpreendeu o mundo todo com sua liderança visionária; e o fez, ressaltando as tradições, costumes, princípios e valores que sempre sustentaram a Humanidade. Seu simples ato em resposta à carta de nossos alunos mostrou muito de sua essência pra nós: uma Rainha que se preocupou em devolver uma gentileza de nossas crianças.

Vá em paz querida Rainha e que Jesus te receba. A vida se encerra, mas o legado permanece.

Bárbara Mendonça de Lima Diretora Colégio Darcília Coimbra João Pinheiro/MG"

Carta de agradecimento

A carta, em papel-cartão, acompanhada de uma foto de Elizabeth II e lacrada com o selo real, chegou ao endereço do colégio no dia 23 de maio, assinada por Mary Morrison - Dama de companhia.





A correspondência agradecia a carta enviada pelos estudantes e os bons votos feitos à rainha Elizabeth II. Leia o conteúdo da carta:





"A rainha deseja que eu escreva e agradeça a carta que vocês enviaram para Sua Majestade por ocasião de seu Jubileu de Platina.

A rainha ficou feliz em ouvir vocês e, embora não possa respondê-los pessoalmente, Sua Majestade apreciou muito as coisas boas que vocês disseram.

Devo agradecer novamente pela mensagem de bons votos para a rainha neste ano de seu Jubileu de Platina" - Mary Morrison - Dama de companhia.

Carta enviada pela rainha Elizabeth II aos alunos do Colégio Darcília Coimbra (foto: Reprodução)

De acordo com o professor de filosofia do Colégio Darcília Coimbra, Marlon Melgaço, de 29 anos, a ideia de enviar a carta surgiu durante os estudos de conceitos básicos de sistemas de governo.





‘Estudávamos a monarquia britânica, o parlamento e o sistema presidencialista. Vários alunos assistiram a uma série de tv sobre os bastidores do reinado de Elizabeth II e estavam muito empolgados. Então, passou a ser multidisciplinar, envolvendo os conteúdos didáticos de português e língua inglesa’, contou o professor.





A resposta da rainha Elizabeth II à carta dos estudantes causou grande furor e, na época, se tornou o assunto mais comentado na cidade de quase 48 mil habitantes.

Os alunos do primeiro ano do ensino médio comemoraram a resposta da rainha Elizabeth II (foto: Divulgação/professor Marlon Melgaço)

Morte de Elizabeth II

O Palácio de Buckingham anunciou oficialmente, na tarde desta quinta-feira (8/9), que a Rainha Elizabeth II faleceu aos 96 anos. Ela estava sob cuidados médicos no Castelo de Balmoral, na Escócia.





Elizabeth II foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido. Seu reinado começou em 1952 e durou por mais de 70 anos. No comunicado, o Palácio de Buckingham anunciou que a rainha morreu pacificamente.





O trono e o posto de Chefe de Estado do Reino Unido e 14 Reinos da Comunidade de Nações será, agora, assumido pelo filho mais velho de Elizabeth, Charles.





A saúde da rainha era motivo de preocupação no Reino Unido nos últimos meses. Ela chegou a cancelar participação em eventos de comemoração de seu Jubileu de Platina por problemas de mobilidade. Em fevereiro deste ano, Elizabeth II contraiu COVID-19 e se recuperou.