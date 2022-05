Cidade mineira comemora carta da rainha do Reino Unido

O assunto mais comentado pelas ruas e praças de João Pinheiro, no noroeste de Minas, é uma carta enviada pela rainha do Reino Unido, Elizabeth II, aos alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Darcília Coimbra.



O conteúdo agradece as felicitações de 30 estudantes pelos 70 anos de reinado e o desejo de restabelecimento da monarca que, em fevereiro passado, foi diagnosticada com COVID-19.





A carta, em papel-cartão, acompanhada de uma fota de Elizabeth II e lacrada com o selo real, chegou ao endereço da escola no dia 23 de maio e foi assinada por Mary Morrison - Dama de companhia.









O mais interessante, segundo o professor, é que a resposta foi endereçada aos alunos: "Tiveram esse cuidado, e pensar que usaram dinheiro público para responder a um grupo fora da comunidade Commonwealth (associação da qual fazem parte o Reino Unido e a maioria de suas ex-colônias que mantêm laços de cooperação)."

Os alunos do primeiro ano do ensino médio comemoraram a resposta da rainha Elizabeth II (foto: Divulgação/professor Marlon Melgaço)

De acordo com Melgaço, houve grande repercussão na cidade, "afinal, rainhas não são muitas mais pelo mundo e uma resposta da realeza causou uma espécie de furor entre toda a comunidade escolar e familiares."





A carta:





"A rainha deseja que eu escreva e agradeça a carta que vocês enviaram para Sua Majestade por ocasião de seu Jubileu de Platina.

A rainha ficou feliz em ouvir vocês e, embora não possa respondê-los pessoalmente, Sua Majestade apreciou muito as coisas boas que vocês disseram.

Devo agradecer novamente pela mensagem de bons votos para a rainha neste ano de seu Jubileu de Platina" - Mary Morrison - Dama de companhia.